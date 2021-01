Uma lição de humildade de Klopp: "Tens um Rolex? E quantos jogos pela equipa principal?"

Dejan Lovren, antigo jogador do Liverpool, fez críticas às gerações mais jovens e lembrou um episódio ocorrido em 2017, na pré-temporada dos reds.

À boleia do tema das mudanças no futebol e da forma como os jovens são agora recebidos no mundo profissional. Dejan Lovren recordou uma história passada em 2017 entre Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, e um jovem da formação chamado à equipa principal. O defesa-central revelou uma lição de humildade do alemão ao jogador, que no dia seguinte à "reprimenda" mudou de atitude.

"Em 2017, numa primeiro dia de treinos da pré-temporada, um jogador de 18 anos - não vou dizer quem - chegou ao treino de Mercedes e com um Rolex dourado no pulso. O Klopp perguntou: 'Em que carro vieste?' 'Num Mercedes', respondeu. 'E o que e isso no teu pulso?' 'Um Rolex'. 'E quantos jogos tens pela equipa principal?' "Nenhum.' No dia seguinte chegou ao treino sem relógio e num carro normal", contou o agora jogador do Zenit.

O croata deixou também críticas às gerações mais jovens. "Os jovens devem assimilar que os mais velhos aprenderam através da experiência. No futebol moderno não há jovens a limpar as chuteiras ou a carregar a água, porque agora há gente que tem essa função. E não acho que isso é bom. Eles devem entender como funcionam as coisas desde dentro. A culpa é das redes sociais. Todas essas plataformas estúpidas requerem muito tempo e atenção e fazem com que uma pessoa não se concentre no futebol. Isso preocupa-me", alertou numa entrevista aos canal oficial do Zenit.