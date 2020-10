Uma foto e sentida mensagem: clube onde jogou Sean Connery reage à morte do ator

Ator britânico faleceu este sábado, aos 90 anos.

Foi com uma curiosa fotografia e uma sentida mensagem que o Bonnyrigg Rose, clube que Sean Connery ainda representou, reagiu à morte do lendário ator, este sábado, aos 90 anos.

"Um arco-íris cai no NDP [New Dundas Park, estádio do clube] após a triste notícia da morte daquele que foi, provavelmente, o futebolista mais famoso do nosso clube e um dos escoceses mais icónicos de sempre. Queremos endereçar as mais sinceras condolências à família. Descansa em paz, Sean", pode ler-se no Twitter do modesto emblema escocês.

Na imagem, é possível ver um arco-íris nas imediações do estádio do Bonnyrigg Rose.