Uma história curiosa na Roma: como um dentista mudou a vida de Spinazzola

Lesões musculares pararam quando o defesa passou a ser seguido pelo médico que travou a ida do ex-portista Cissokho para o Milan.

Considerado pela crítica italiana como um dos jogadores que evidencia um rendimento mais elevado esta época, Leonardo Spinazzola nem sempre andou debaixo do brilho dos holofotes devido à quantidade excessiva de lesões musculares.

Em dezembro, no final do jogo com o Bolonha, ao defesa da Roma perguntaram o que tinha mudado na sua carreira para estar em tão boa forma e ele foi direto ao assunto: "Mudei de dentista". Ora, o dentista do jogador romano é nada mais, nada menos do que Daniele Puzzilli, nome que não dirá muito aos adeptos portugueses, a não ser que se lembrem que foi o responsável pelo cancelamento da transferência de Aly Cissokho do FC Porto para o Milan, no verão de 2009, por entender que o defesa tinha problemas dentários suscetíveis de provocar lesões.

A declaração de Spinazzola relembrou a importância dos cuidados dentários na saúde dos jogadores, isto num quadro de prevenção de problemas musculares. "Spinazzola tem uns dentes muito bons, só que também tem um problema de má oclusão", explicou o dentista mais famoso de Itália, referindo-se ao alinhamento anormal dos dentes superiores com os inferiores. O ala esquerdo, que esteve em destaque no jogo da semana passada com o Braga, ao fazer a assistência para o golo de Dzeko, confirmou as melhorias. "Agora utilizo uma goteira [aparelho invisível para equilibrar a má oclusão] e sinto a diferença nos treinos e nos jogos". Depois de ter mencionado o trabalho do médico perante os jornalistas, Spinazzola enviou-lhe uma mensagem, por sua vez tornada pública por Daniele Puzzilli. "Doutor, falei de si. Falei da goteira e de como o tratamento mudou a minha vida. Estou-lhe muito agradecido". E a verdade é que Spinazzola tem sido um dos destaques na equipa de Paulo Fonseca.