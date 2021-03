"Uma grande honra", disse Messi ao igualar marca de Xavi

Argentino Leo Messi chegou aos 767 jogos pelo Barcelona

Leo Messi bisou (na receção ao Huesca, da 27.ª jornada da Liga espanhola) no dia em que igualou Xavi como o jogador com mais jogos com a camisola do Barcelona, 767, e nas redes sociais deixou uma mensagem de agradecimento.

"É uma grande honra chegar a este número de jogos disputados com o Barcelona. Obrigado a todos os meus colegas que me acompanharam estes anos, e à minha família e amigos por estarem sempre ao meu lado", escreveu.

Em 17 anos ao serviço do clube "blaugrana" (1998-2015), Xavi, atual treinador do Al-Sadd, do Catar, envergou a camisola em 767 partidas, para todas as competições, sendo que, é quase certo, que a marca seja superada no domingo, quando Messi entrar em campo frente à Real Sociedad.