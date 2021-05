Uma goleada e Lewandowski em grande: a festa do Bayern no relvado

Entrou em campo sabendo que já era campeão, mas não facilitou frente ao Borussia Moenchengladbach.

O Bayern Munique coroou este sábado o seu nono título consecutivo na Liga alemã de futebol com uma goleada no triunfo diante do Borussia Moenchengladbach (6-0), num jogo com um hat-trick de Lewandowski.

Antes de pisar o relvado da Allianz Arena, em Munique, o Bayern já tinha o título garantido, graças ao triunfo um pouco antes do Borussia Dortmund diante do Leipzig, que deixava estes com a impossibilidade de alcançarem os bávaros.

Mesmo a cumprir calendário, o Bayern Munique levou o jogo a sério e quis dar expressão ao domínio que tem tido na Bundesliga, competição que vence ininterruptamente há nove épocas e na qual soma, destacadamente, 31 campeonatos.

O avançado internacional polaco reforçou a liderança da "Bota de Ouro", melhor marcador nos campeonatos europeus, ao atingir os 39 golos, a duas jornadas do final do campeonato, com mais 11 do que Messi (28), que tem mais três jornadas por disputar, e 12 do que Cristiano Ronaldo, a quatro rondas do final da Série A.

Hoje, Lewandowski marcou aos dois, 34 e 66 minutos, este de grande penalidade, numa goleada construída também por Thomas Mueller (23 minutos), Kingsley Coman (44), campeão em todas as épocas e clubes em seniores, e Leroy Sane (86), num jogo em que a equipa até ficou reduzida a 10, por expulsão de Nianzou, aos 75.

Com o título do Bayern também o médio português Tiago Dantas, de 20 anos, que no início da época foi cedido pelo Benfica, com opção de compra para o clube alemão, se sagrou campeão, depois de jogar alguns minutos em dois jogos.

A 32.ª jornada consagrou o Bayern e alimentou esperança ao Borussia Dortmund de ainda chegar a um dos quatro lugares de acesso à "Champions", embora no domingo o Eintracht Frankfurt, de André Silva, possa recuperar a posição.

A duas jornadas do final, o Leipzig ocupa a segunda posição, com 64 pontos, seguido do Wolfsburgo, com 60, e Dortmund com 58, mais dois do que o Eintracht, que no domingo recebe o Mainz, 12.º classificado, cinco pontos acima do "play-off" de manutenção.