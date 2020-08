Uma garantia em Espanha sobre Messi: nem com a queda da Direção do Barça

"Sport" dá conta de que o argentino já tomou a decisão de sair há algum tempo e que não se prende apenas com o presidente Bartomeu.

Os candidatos às eleições do Barcelona têm apontado a Josep Maria Bartomeu alguma da responsabilidade pelo pedido de Lionel Messi para sair do clube. No entanto, o "Sport", periódico da Catalunha, afirma que a intenção do argentino está tomada há muito tempo e que não é apenas motivada por uma possível má relação com o líder do clube.

Mais, a publicação adianta que a queda da Direção não alteraria o desfecho que se espera, ou seja o fim da ligação de Messi ao Barcelona que dura há 20 anos.

O argentino continua entretanto convicto de que vai conseguir sair a custo zero antes do arranque da temporada e os advogados estarão a tratar do processo, isto porque alegam que a cláusula prevista, que expirou a 10 de junho, só tinha essa data marcada por ocorrer dez dias depois do fim da época. Face à pandemia consideram que está vigente, ainda que Messi queira evitar, a todo o custo, uma batalha legal com o emblema no qual se laureou.