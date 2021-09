Uma estrela a perder fulgor no City: "O Manchester United queria-o. Onde está agora?"

Sterling, jogador do Manchester City

Rio Ferdinand abordou a situação de Sterling.

Raheem Sterling vive um momento de menor fulgor no Manchester City, tendo acumulado neste início de temporada alguns jogos como suplente utilizado. Rio Ferdinand, antigo internacional inglês que brilhou no rival United, acredita que o avançado deve deixar o clube, mas espera que não se mude para Espanha.

"Se eu fosse o Liverpool contrataria o Sterling amanhã. Se fosse Sterling não iria para o Barcelona ou Real Madrid, por isso disse Liverpool. O Manchester United queria-o. Onde está agora? Perdeu confiança porque o tiraram da equipa. Durante muitos anos foi o homem que procuravam quando queriam marcar um golo e agora está no deserto. Não entendo", afirmou Ferdinand ao canal FIVE do Youtube. "Guardiola sempre soube decidir bem, mas neste caso tem a certeza de que há muitos clubes à espera, porque podem contratar Sterling a qualquer momento", disse ainda.

Sterling, 26 anos, esteve em seis jogos do City esta época, com um golo marcado. Na anterior apontou 14 golos em 49 partidas.