Uma dica sobre o possível destino do treinador Erik Ten Hag: aulas de inglês

Treinador do ajax continua a ser apontado ao banco do Manchester United.

O nome do treinador do Manchester United na próxima temporada continua a ser tema na imprensa inglesa. Mauricio Pochettino e Erik Ten Hag são "colocados" na linha da frente e, no que toca ao último, o interesse em rumar a Old Trafford ganha novos contornos.

Segundo escreve o jornal "Daily Mail", o técnico do Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions, já terá comunicado internamente a vontade de deixar o clube no final da corrente temporada. Mais: a publicação refere mesmo que Ten Hag está a ter aulas de inglês, o que, a ser real, diz muito sobre a intenção do técnico.

Ten Hag, 52 anos, orienta o emblema de Amesterdão desde 2017/18 e já conquistou dos campeonatos dos Países Baixos.