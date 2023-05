Uma despedida marcada no Liverpool: "Após o apito final vou chorar"

Roberto Firmino, no centro da imagem

Firmino vai mudar de clube na próxima temporada. Receção ao Aston Villa será especial.

Roberto Firmino vai mudar de ares na próxima temporada, depois de confirmada a saída do Liverpool no final da atual época. O avançado internacional brasileiro admite que não é fácil dizer adeus ao clube inglês, onde chegou em 2015/16, oriundo do Hoffenheim.

"É a altura, infelizmente. O ciclo, aqui, está terminado, e entendo que é altura de sair. Estou muito orgulhoso de tudo aquilo que alcançámos juntos e da bela história que escrevemos. Talvez um dia possa regressar, não sei, mas é altura de sair", declarou numa entrevista ao The Guardian.

"Vou sentir falta de tudo. Dos companheiros de equipa, do clube. Especialmente, dos adeptos. Adoro-os. Apoiaram-me muito, durante estes oito anos. Estou muito orgulhoso do que alcançámos. Estou muito feliz pelo que o clube fez por mim e pela minha família", vincou.

Este sábado a partir das 15h00, o Liverpool recebe o Aston Villa, naquele que será o último encontro do atacante em Anfield. "Estou a tentar focar-me no jogo, mas, após o apito final, vou chorar", perspetivou.

Firmino, entre outros troféus, conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes uma Supertaça Europeia e uma edição da Premier League pelo Liverpool.