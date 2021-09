"Bomba" à vista no mercado de verão... para descontentamento do Real Madrid

Últimas informações sobre Mbappé dão conta do interesse do Manchester City e da disponibilidade para investir milhões na contratação do ainda jogador do PSG.

Em final de contrato com o PSG e sem qualquer indicação de que venha a renovar, Mbappé promete agitar o mercado de transferências. Muito se tem dito e escrito sobre o interesse do Real Madrid, clube que surgia como o provável destino do craque francês, mas eis que em Inglaterra contam outra "história".

Segundo garantem os jornalistas Ian McGarry e Duncan Castles, especialistas em mercado de transferências, o Manchester City vai avançar em força na tentativa de contratar Mbappé. Estas últimas informações asseguram que Sheikh Mansour, dono do atual campeão inglês, deu carta branca a Begiristain, diretor desportivo, para que prepare uma proposta com elevado salário e um prémio de assinatura generoso para convencer o craque.

Mbappé, 22 anos, representa o PSG desde a época 2017/18, depois de dar nas vistas no Mónaco. Esta temporada leva quatro golos em oito jogos realizados.