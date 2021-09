Uma boa notícia para o Barcelona antes do jogo com o Benfica: "Estou preparado"

Ansu Fati está recuperado de lesão e é opção para o jogo de domingo do emblema blaugrana.

O Barcelona recebe o Levante no domingo, em jogo da sétima jornada de La Liga agendado para as 15h15, antes da deslocação à Luz, para defrontar o Benfica na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com o emblema blaugrana a viver um período algo conturbado, face aos resultados mais recentes (derrota frente ao Bayern na Champions e dois empates na Liga espanhola, com Granada e Cádiz), bem como pelas muitas lesões que vêm afetando o plantel, Ronald Koeman teve este sábado uma boa notícia.

Ansu Fati está recuperado de lesão prolongada [está afastado há mais de 10 meses após ter-se lesionado com gravidade no joelho esquerdo - rutura do menisco], já treinou sem limitações e está convocado para o embate de domingo, frente ao Levante, pelo que, se tudo decorrer com normalidade, deverá estar apto para o jogo com o emblema encarnado.

O Barcelona deixou mesmo uma mensagem do jogador nas redes sociais: "Culés, estou preparado", disse o internacional espanhol.

Também Ronald Koeman falou sobre o regresso da jovem promessa: "É muito importante ter Ansu Fati de volta", afirmou o técnico neerlandês, apesar de dizer que não há pressa com o jogador:

"Não vamos apressar-nos com o Ansu, sobrecarregando-o de jogos e de minutos, há que seguir o plano [de recuperação]. Pode jogar uns 15 minutos, se tudo correr bem."