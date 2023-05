Uma baixa até ao final da temporada no plantel do Liverpool

Thiago, à direita, com a camisola do Liverpool

Thiago Alcântara vê encerrada uma época marcada por problemas físicos.

Não está fácil a época para Thiago Alcântara. O espanhol viu-se obrigado a colocar um ponto final na presente temporada devido a lesão. O médio dos reds vai ser operado à anca e falhará os últimos cinco jogos da época frente a Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa e Southampton.

O ex-Bayern de Munique teve uma temporada baseada em lesões, sendo que a mais recente o afastou dos relvados por dois meses. Desde o seu regresso, a 9 de abril, Thiago foi suplente utilizado em quatro jogos.

Com contrato em Liverpool até à próxima temporada, o atleta finaliza a época com apenas 28 participações. A decisão em acabar a atividade desportiva surge do corpo médico do clube, que optou pela cirurgia de forma a que o médio regresse totalmente recuperado a tempo do início da pré-época, a 8 de julho.