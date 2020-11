Um "tweet" que diz tudo: a reação brasileira à goleada sofrida pela Alemanha

A "mannschaft" foi vergada a uma goleada histórica (6-0) na visita a Espanha.

Foi uma noite de pesadelo para a seleção da Alemanha: em duelo decisivo da Liga das Nações, em Sevilha, a "mannschaft" não esteve em dia sim e saiu goleada da partida com a Espanha, por contundentes 6-0.

Quem não passou ao lado do volumoso resultado foi a imprensa brasileira, ainda "traumatizada" com os 7-1 aplicadas pelos alemães ao "escrete" nas meias-finais do Mundial'2014.

No Twitter do Esporte Interativo, uma publicação falou por si, aquando do sexto golo espanhol:

Com a derrota em solo espanhol, a Alemanha ficou de fora da final four da Liga das Nações, com "nuestros hermanos" a carimbarem o passaporte.