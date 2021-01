Um trio ofensivo imparável, goleada e liderança à condição para o PSG

Triunfo do campeão francês por 4-0 frente ao Montpellier.

O Paris Saint-Germain somou esta sexta-feira a terceira vitória seguida na Liga francesa de futebol e isolou-se, provisoriamente, na liderança, ao golear por 4-0 na receção ao Montpellier, no jogo que abriu a 21.ª jornada da prova.

O trio ofensivo dos parisienses, composto por Mbappé, Neymar e Icardi, esteve infernal no ataque à baliza de um Montpellier que se viu reduzido a 10 elementos logo aos 19 minutos, por expulsão do guarda-redes Omlin, que teve uma entrada dura sobre o jovem avançado francês.

Mbappé inaugurou o marcador aos 34 minutos, com uma finalização subtil à saída do guardião substituto Dimitry Bertaud, e no segundo tempo contribuiu para os três minutos de absoluto "descalabro" para os visitantes, que contaram com o português Pedro Mendes no centro da defesa.

O internacional gaulês assistiu Neymar para o segundo do PSG, aos 60 minutos, no jogo 100 do brasileiro com a camisola dos tricampeões gauleses, antes de Florenzi oferecer a Mauro Icardi o terceiro, aos 61, num golo quase tirado a "papel químico" do anterior.

Aos 63 minutos, Mbappé "bisou" na partida, a passe de Icardi, sendo agora o melhor marcador da "Ligue 1", com 14 golos, mais dois que Boulaye Dia (12), do Reims.

O internacional português Danilo Pereira começou o jogo no banco de suplentes do PSG, tendo sido lançado por Mauricio Pochettino para o quarto de hora final.

Com esta vitória, o Paris Saint-Germain isolou-se no primeiro lugar do campeonato, com 45 pontos, mais três do que o Lille, segundo colocado, que no domingo visita o Rennes. Já o Montpellier averbou o sétimo encontro consecutivo sem vencer, sendo que cinco deles redundaram em derrotas.