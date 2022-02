Um susto para Díaz na estreia pelo Liverpool: "Bem-vindo a Inglaterra"

Colombiano sofreu uma entrada dura frente ao Cardiff. Klopp reagiu com boa disposição.

O dia 6 de fevereiro de 2022 ficará na história de Luis Díaz ou não ficasse marcado pela estreia do colombiano com a camisola do Liverpool. O reforço de inverno, entrou ao minuto 58, fez uma assistência no triunfo por 3-1 frente ao Cardiff, para a Taça de Inglaterra, ainda que tenha passado por um susto.

Uma entrada Aden Flint, do Cardiff, deixou o extremo no relvado e fez soar o alarme. Klopp, no final do encontro, garantiu estar tudo bem. "Ele tem um corte e uma contusão. Toda a gente lhe disse 'bem-vindo à Inglaterra!', afirmou o técnico alemão. "Ele talvez fique com uma pequena cicatriz para se lembrar do primeiro jogo, mas está tudo bem", completou.

Quanto ao jogo, Diogo Jota abriu a contagem para os reds já na segunda parte, com um golo de cabeça aos 53 minutos, a cruzamento de Alexander-Arnold, e aos 58 foi Minamino a dilatar a vantagem, já com Luís Díaz em campo e a passe do colombiano.

O terceiro golo da equipa de Jurgen Klopp foi apontado aos 76 minutos por Harvey Elliot, no regresso do jogador aos relvados, depois da grave lesão, uma luxação no tornozelo, sofrida há cinco meses.

O Cardiff, 20.º classificado do Championship, o segundo escalão, ainda reduziu aos 80 minutos, por Colwill.