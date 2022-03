Um recordista ímpar, mas quase incógnito: Port Vale detém registo inédito em Inglaterra

Sábado ganhou o seu jogo da liga, tornando-se a única equipa a derrotar todos os outros integrantes das quatro principais divisões inglesas. Fundado em 1876, o Port Vale, da região de Stoke on Trent, é o clube com mais anos nos campeonatos profissionais de Inglaterra e mais épocas no segundo escalão... sem nunca ter subido ao principal.

No sábado passado, o triunfo do Port Vale, por 2-0, sobre o Sutton United não mereceu, na imprensa britânica, mais destaque do que o habitual num encontro entre equipas que lutam pela subida ao terceiro escalão do futebol inglês. Com esta vitória, refira-se, os "Valiants" subiram de nonos a quartos classificados, reforçando a candidatura a um salto para a League One.

E houve até quem elogiasse o primeiro golo, da autoria de Jamie Proctor, que, com um pontapé acrobático, fez lembrar um outro, mais famoso, apontado por Paolo Di Canio, então com a camisola do West Ham, precisamente 22 anos antes!

O grande feito do Port Vale, clube fundado em 1876, passara, no entanto, ao lado de quase toda a gente. Atento, porém - e como não poderia deixar de ser -, estava Phil Sherwin. Nas redes sociais, o adepto e historiador do clube deu a notícia: o Port Vale tornara-se o primeiro emblema da história a ganhar jogos oficiais aos outros 91 que compõem atualmente as quatro principais ligas de futebol de Inglaterra, da Premier League à League Two, de Liverpool ou Manchester City ao Scunthorpe United, último do quarto escalão...

Apenas dias depois, a própria Imprensa britânica "acordou" para este episódio histórico protagonizado pelos "Valiants". Ou, melhor dizendo, para mais um registo destacado, já que o clube detém vários outros, como, por exemplo, o maior número de anos no futebol profissional inglês (110) ou o maior número de temporadas na segunda divisão (41), agora designada como Championship, sem nunca ter conseguido subir à primeira. Sim, o Port Vale nunca jogou no principal escalão, e, no entanto, a partir deste fim de semana é o único a poder dizer que bateu todos os 91 adversários das quatro ligas principais!