Um recado após nova derrota do United: "Quem não quiser ficar, que se vá embora"

David de Gea, guarda-redes do Manchester United

David de Gea abordou a fraca temporada da equipa e espera que os bons momentos regressem com Erik ten Hag.

O Manchester United terminou a temporada com uma derrota (1-0) em casa do Crystal Palace, num percurso dececionante espelhado pelo sexto lugar alcançado na Premier League. Após o jogo, David de Gea falou sobre a época e deixou um aviso aos companheiros que não estejam completamente focados no clube.

"O nível que mostrámos nos últimos três ou quatro meses não é suficiente para ganhar um jogo da Premier League, fomos descuidados, perdemos algumas bolas fáceis na nossa área, é impossível ganhar jogos assim. Eu só quero ser positivo, esquecer esta época. O novo treinador [Erik ten Hag] estava nas bancadas, por isso é um bom sinal. Espero que as coisas melhorem para a próxima época, isso já aconteceu no passado", afirmou o internacional espanhol.

"Todos sabemos que tem sido uma época má, para todos. Quem não quiser ficar, que se vá embora. E as pessoas que realmente querem ficar no clube, que querem lutar pelo clube, que tenham um bom descanso no verão, para se prepararem mental e fisicamente e estarem prontas para lutar novamente na próxima época", completou.

O Manchester United falhou o apuramento para a Champions e em 2022/23 vai disputar a Liga Europa.