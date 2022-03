Um possível negócio em Inglaterra: saiu por 2,5 milhões e agora pode custar 75

Arsenal está interessado em Gnabry, segundo a imprensa britânica.

Ainda com o mercado de verão distante, os rumores sobre transferência vão, todavia, alimentando linhas na imprensa britânica, com destaque para o mais recente alvo do Arsenal. Segundo escreve o jornal "The Sun", Sèrge Gnabry está na lista de contratações de Mikel Arteta para a próxima temporada.

A confirmar-se esteve "namoro", não deixa de ser curioso que o internacional alemão, atualmente ao serviço do Bayern, já alinhou nos gunners. O extremo de 26 anos concluiu a formação no emblema londrino, mas nunca se conseguiu impor na primeira equipa. Acabou mesmo, após o empréstimo ao West Bromwich, por regressar à Alemanha, para o Werder Bremen, a troco de qualquer coisa como 2,5 milhões.

Um possível regresso ao Arsenal implicará uma transferência na ordem dos 75 milhões, uma verba bem superior à da venda. Refira-se que Darwin, avançado do Benfica, também é apontado como possibilidade para o ataque do Arsenal.