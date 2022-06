Um português e um ex-FC Porto nos dez futebolistas com mais minutos esta época

Contabilizadas todas as partidas feitas pelos jogadores ao serviço dos clubes e das seleções, incluindo os jogos realizados na terceira edição da Liga das Nações até domingo.

A temporada dos clubes do futebol europeu terminou após a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool (que os merengues venceram por 1-0, com golo de Vinícius Júnior), disputada a 28 de maio. Contudo, uma boa parte dos jogadores que representam as seleções do Velho Continente teve de se reunir com vista aos compromissos da terceira edição da Liga das Nações.

Assim, e tendo como princípio uma lista elaborada pelo jornal espanhol Marca, com a devida atualização, são contabilizadas todas as partidas feitas pelos futebolistas ao serviço dos clubes e das seleções e apresentamos o top 10 dos mais utilizados, tendo em conta o total de minutos.

Desta forma, a primeira metade da lista é composta por quatro jogadores que atuaram na Premier League (incluindo um português) e um que jogou na Serie A. Antonio Rudiger, recente reforço do Real Madrid, lidera com 5586 minutos em 61 encontros, sendo seguido por Virgil van Dijk, João Cancelo e Mohamed Salah (o lateral do Manchester City tem o mesmo número de minutos de utilização que o extremo do Liverpool - 5424 -, mas conseguiu tal registo com menos cinco encontros disputados - 61 contra 66 -). O top 5 fecha com Milan Skriniar, central eslovaco do Inter de Milão.

Na segunda parte da tabela, aparecem três jogadores que competiram na liga inglesa e dois da liga espanhola, com destaque para um ex-FC Porto. Sadio Mané ocupa a sexta posição, Tomás Soucek está no sétimo lugar, Éder Militão é oitavo, com 5227 minutos em 58 partidas, Sergio Busquets encontra-se no nono posto e o internacional inglês Declan Rice encerra o top 10 dos mais utilizados.

Eis a tabela com o número de encontros e o total de minutos de cada jogador:

1º) Antonio Rudiger (Chelsea) - 61 jogos - 5586 minutos

2º) Virgil van Dijk (Liverpool) - 61 jogos - 5490 minutos

3º) João Cancelo (Manchester City) - 61 jogos - 5424 minutos

4º) Mohamed Salah (Liverpool) - 66 jogos - 5424 minutos

5º) Milan Skriniar (Inter Milán) - 59 jogos - 5323 minutos

6º) Sadio Mané (Liverpool) - 67 jogos - 5322 minutos

7º) Tomás Soucek (West Ham) - 61 jogos - 5247 minutos

8º) Éder Milião (Real Madrid) - 58 jogos - 5227 minutos

9º) Sergio Busquets (Barcelona) - 61 jogos - 5112 minutos

10º) Declan Rice (West Ham) - 58 jogos - 5053 minutos