Um pormenor revelado pela alegada vítima foi decisivo para a prisão de Dani Alves

Descrição pormenorizada de uma tatuagem do jogador terá sido decisiva. Perceba porquê.

Uma tatuagem - uma meia-lua na parte inferior do abdómen - terá sido decisiva para a detenção de Dani Alves no caso de alegada violação sexual. Pelo menos assim o diz o jornal "El Mundo" esta segunda-feira.

De acordo com as mesmas informações, o futebolista garantiu ter estado sentado e com roupa na sanita, sendo que a alegada vítima terá entrado na casa de banho e sentado no seu colo. Estranhando tal descrição dos factos, a juíza perguntou como era possível a mulher ter feito uma descrição tão pormenorizada da tatuagem se o internacional brasileiro tinha estado sempre vestido.

Dani Alves terá então mudado a sua versão dos factos, assumindo que se tinha levantado, tendo sido aí que a alegada vítima terá visto a tatuagem.

O jogador terá ainda sido desonesto quanto ao salário auferido no Pumas, tendo afirmado ganhar 30 mil euros por mês, tendo a juíza corrigido o valor, para 300 mil. Aí considerou que o brasileiro deveria ser mantido em prisão preventiva, sem fiança, por haver perigo de fuga.

O lateral brasileiro, de 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma mulher.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, viu o contrato rescindido com os mexicanos do Pumas e teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira que disputou o último Campeonato do Mundo.