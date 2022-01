Gaziantep e Malatyaspor jogaram na quarta-feira num relvado completamente coberto de neve. O encontro foi suspenso ao intervalo devido às (más) condições, mas a primeira parte ficou marcada por um momento incrível. Mounir Chouiar, do Malatyaspor, falhou um penálti, à barra, mas, para que o tentasse converter, foram precisos sete minutos e 10 pessoas para ajudar a limpar a neve da zona da marca dos 11 metros. Também o efeito da bola a embater no ferro é de ver e rever. Confira, no vídeo abaixo: