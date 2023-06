Um penálti na compensação coloca Alavés na liga espanhola

Com este triunfo, o Alavés, que tinha acabado o campeonato no terceiro lugar, junta-se no lote dos promovidos a Granada e Las Palmas

O Alavés selou o regresso à Liga espanhola, ao vencer no reduto do Levante por 1-0, graças a um penálti no período de compensação do prolongamento, na segunda mão do play-off de promoção.

No Estádio Ciutat de Valência, Assier Villalibre marcou, aos aos 120+1 minutos, o único golo da eliminatória, já que as duas equipas também haviam empatado a zero em Mendizorrotza.

Com este triunfo, o Alavés, que tinha acabado o campeonato no terceiro lugar, junta-se no lote dos promovidos a Granada e Las Palmas, as outras equipas que regressam ao principal campeonato espanhol de futebol.

No conjunto da casa, quarto na fase regular, o central português Rúben Vezo foi titular, sendo substituído aos 111 minutos, ainda com 0-0.