Um para renovar, três que se vão e dois casos a tratar: Real Madrid "arruma a casa"

Jornal "As" revela a estratégia do emblema "merengue" na preparação para a próxima temporada.

O Real Madrid pretende continuar a dar prioridade a um equilíbrio que o permita manter-se sempre dentro do limite salarial, ao mesmo tempo que blinda os jogadores com cláusulas que "assustem" clubes interessados. A notícia é do jornal "As" e revela qual a estratégia do emblema "merengue" na preparação da próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol, o Real deseja prolongar a ligação com Luca Modric, uma das peças chave da equipa. Por outro lado, três jogadores com um salário muito alto e que terminam contrato em 2022, não renovarão. Trata-se de Gareth Bale, Marcelo e Isco. Entre os três, libertar-se-ão mais de 60 milhões de euros brutos por época. Assim, novas caras deverão chegar e ganhar-se-á margem de manobra para mais renovações.

Já entre os jogadores com contrato além desta temporada, Vinicius Jr e Marcos Asensio são dois casos a tratar quando se dê por terminada a época. O primeiro é dos menos bem pagos do plantel e, sendo uma das figuras principais, será colocado na escala salarial que o seu desempenho atual merece. Asensio também deverá prolongar a sua ligação.