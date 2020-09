Um novo clube na dianteira por Mbappé: PSG já terá colocado preço ao francês

Jovem avançado já terá comunicado que pretende sair do PSG no próximo verão.

Há alguns dias, o The Times adiantou que Kylian Mbappé teria comunicado à Direção do Paris Saint-Germain o desejo de mudar de ares no final de 2020/21, altura em que faltará um ano para o término do seu vínculo contratual com os campeões franceses.

Pouco tempo depois, o L'Équipe revelou que Liverpool e Real Madrid se preparam para uma luta acesa pelo concurso do avançado de 21 anos e, nesta fase, serão mesmo os "reds" que ocupam a dianteira da corrida.

Segundo a imprensa internacional, Jurgen Klopp está a delinear uma estratégia para convencer Mbappé a rumar a Anfield caso deixe mesmo o PSG, relegando o Real para uma posição de segundo plano. O L'Équipe, por sua vez, adianta esta quinta-feira que uma eventual negociação futura já tem fasquia definida: o preço do internacional francês fixar-se-á nos 100 milhões de euros, verba inferior àquela que o PSG pagou em 2018 ao Mónaco, 145 milhões.

A começar a quarta época no Parque dos Príncipes, Mbappé tem um registo de 91 golos marcados em 125 jogos pelo clube da capital gaulesa.