Um nome que vai agitar as últimas horas de janeiro: quatro portas abertas, uma fechada

Dembélé vai mudar de ares ainda neste mercado, segundo a imprensa espanhola.

Em final de contrato com o Barcelona e fora das opções do treinador Xavi, o futuro de Dembélé promete agitar as últimas horas do mercado de inverno. O clube catalão já anunciou publicamente que não conta mais com o internacional francês, agora convencido que o melhor é mesmo procurar outra solução ainda em janeiro.

Segundo escreve a imprensa espanhola, nomeadamente o jornal Marca, Dembélé tem abertas quatro portas, com especial destaque para a Premier League. Manchester United United, Newcastle e Chelsea estarão a estudar a possibilidade de contratar o jogador, ao passo que o City, por outro lado, é mencionado como estando fora de questão.

Além deste suposto interesse inglês, surge ainda referido que o PSG é também uma hipótese ainda em aberto, embora com menos força.

Dembélé está no Barcelona desde 2017/18 e esta temporada foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um golo.

Formado no Rennes, o extremo, campeão do mundo pela França em 2018, deu nas vistas durante duas épocas no Borussia Dortmund, tendo depois rumado à Catalunha.