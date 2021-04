Um nome na "pole position" para suceder a Mourinho no Tottenham

Imprensa britânica dá conta da aproximação dos "spurs" a Erik ten Hag, holandês que se encontra ao leme do Ajax.

Ryan Mason foi o escolhido da cúpula diretiva do Tottenham para orientar a equipa até ao final da presente temporada, na sequência da saída de José Mourinho, mas tudo permite antever que, a partir da próxima época, o nome do treinador dos "spurs" seja outro.

Já foram vários os técnicos apontados à sucessão "oficial" do "Special One", mas agora o The Guardian dá conta de um que ocupa a "pole position", fruto de uma aproximação recente das partes: Erik ten Hag, atualmente ao leme do Ajax.

O jornal inglês adianta que não há qualquer tipo de acordo firmado, mas que Ten Hag reúne preferências no Tottenham, fruto do trabalho levado a cabo no histórico holandês, que orienta desde 2017/18 e onde lançou diversos jogadores na alta roda do futebol europeu. De Ligt, De Jong ou Ziyech são alguns exemplos.

O The Guardian refere ainda que há alternativas alinhavadas pelos "spurs", entre as quais Ralf Rangnick, alemão de 62 anos que desempenhas as funções de direto desportivo e de desenvolvimento da Red Bull, dona de emblemas como o Leipzig ou o Salzburgo.