Um nome ganha força para a sucessão de Nuno no Tottenham

Notícia vai ganhando cada vez mais eco na imprensa internacional

O próprio clube esclareceu que ainda não há substituto garantido, mas no norte de Londres já se sonha com Antonio Conte no lugar que deixou de ser nesta segunda-feira de Nuno Espírito Santo.

Segundo Fabrizio Romano, os spurs estão muito confiantes no sentido de garantir a aquisição do italiano. Conte quer o clube ativo no próximo defeso e um contrato longo e a equipa do diretor Paratici já trabalha no terreno para responder a essas mesmas exigências.

Recorde-se que o antigo treinador de Chelsea, Juventus e Inter também era até há poucos dias um dos mais sérios candidatos ao lugar de treinador do Manchester United, mas Ole Gunnar Solskjaer vai, para já, agarrando o posto.