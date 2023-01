Um nome badalado no mercado, mas sem avanços: "Não há nenhuma oferta"

Diretor desportivo do Dortmund falou sobre Jude Bellingham.

Jude Bellingham, médio inglês de 19 anos, é um dos jovens mais talentos do futebol europeu e, por consequência, um nome muito apetecível para os chamados tubarões. É associado com insistência ao Real Madrid, mas em Dortmund garantem que não chegou nenhuma oferta.

"Jude teve aqui um desenvolvimento incrível. Pela forma como joga futebol, a sua combatividade e o seu empenho, identifica-se muito com Borussia Dortmund. Atualmente não há nenhuma pressão. Ele quer concentrar-se apenas em jogar futebol. Não há nenhuma oferta", afirmou Sebastian Keh, diretor desportivo do clube alemão, citado pelo Kicker.

Bellingham está na Bundesliga desde 2020/21, após deixar o Birmingham City. Leva nove golos e três assistências em 22 jogos pelo Dortmund esta época. Marcou presença no Mundial do Catar, onde realizou cinco partidas, com um remate certeiro.