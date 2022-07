Um negócio milionário à vista: 120 milhões pelo substituto de Lewandowski

Victor Osimhen é apontado ao Bayern, que já terá entrado em contacto com o Nápoles.

A permanência de Robert Lewandowski no plantel do Bayern não é garantida e o Bayern estará já a preparar caminho para o sucessor do polaco. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o campeão alemão estará disposto a pagar 120 milhões de euros ao Nápoles por Victor Osimhen, tendo já contactado o clube italiano.

Osimhen, nigeriano de 23 anos, cumpriu a segunda época em Itália e apontou 28 golos em 62 jogos. Passou ainda por Lille (França), Charleroi (Bélgica) e Wolfsburgo (Alemanha).

Lewandowski, recorde-se, tem mais uma época de contrato e é pública a intenção do polaco em rumar ao Barcelona. Não há, todavia, acordo entre clubes, pelo menos até ao momento.