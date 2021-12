Um negócio difícil para o Sevilha: United disse "não" à proposta apresentada

Equipa espanhola quer reforçar-se em janeiro com Martial.

Pouco utilizado no Manchester United, Anthony Martial recebeu o convite para defender o Sevilha a partir de janeiro do próximo ano, mas viu a equipa inglesa dizer "não" aos espanhóis. De acordo com a "ESPN", os red devils não aceitaram a proposta apresentada.

O Sevilha, de acordo com a informação, propôs pagar 50% do salário num empréstimo até o final da época, ou seja, até junho de 2022, sem opção ou obrigação de compra. O avançado de 26 anos recebe cerca de oito milhões de euros líquidos por temporada.

Martial fez apenas dez jogos nesta temporada e marcou um golo. Não era muito utilizado pelo treinador anterior, Ole Gunnar Solskaer, e também não é opção habitual de Ralf Rangnick. Não foi, aliás, convocado para o jogo com o Newcastle (1-1) na última segunda-feira.