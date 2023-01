Um namoro antigo e um preço já fixado: 110 milhões de euros

Interesse do Arsenal em Dusan Vlahovic com novo capítulo.

Dusan Vlahovic perfila-se como uma mais uma transferência milionária, neste ou nos próximos mercados de transferências. Segundo o jornal Repubblica, o avançado da Juventus está na lista de compras do Arsenal, sendo ainda de destacar a atenção com que é seguido por Bayern e Barcelona.

De acordo com a informação, o preço do sérvio está definido: 110 milhões de euros, depois de ter custado 81 ao emblema italiano há cerca de um ano, quando Vlahovic brilhava com a camisola da Fiorentina. Por essa altura, os gunners estavam também na corrida, mas não a ganharam.

Esta época, o jogador de 22 anos leva sete golos e uma assistência em 15 jogos.