Um morto a tiro em rixa entre adeptos na Argentina. Seis adeptos detidos

Incidentes à margem do Lanús-Barracas Central

Um homem morreu nesta segunda-feira, após ser baleado no rosto durante uma rixa entre claques ocorrida no domingo nas proximidades do estádio do Lanús, na periferia sul de Buenos Aires, informou a polícia.

A vítima foi baleada na cabeça durante um tiroteio entre grupos rivais da claque do Lanús, ocorrido num parque próximo ao estádio La Fortaleza, onde os adeptos costumam concentrar-se antes das partidas.

O homem foi levado ainda com vida para o hospital, mas morreu horas depois, após passar por uma cirurgia. O episódio ocorreu horas antes da partida entre Lanús e Barracas Central pela última jornada do Campeonato Argentino, com vitória de 2 a 0 dos da casa. Pelo menos seis pessoas foram presas. Os confrontos entre grupos rivais de adeptos são frequentes na Argentina por disputas de controlo de território e de poder.

Segundo estatísticas da ONG Salvemos al Fútbol, os confrontos dentro e fora dos estádios já causaram mais de 300 mortes na Argentina desde que o futebol se profissionalizou no país, na década de 1930. Dois terços dos óbitos foram registrados a partir dos anos 1990.

Lanus: Murió el hincha de Lanús baleado en un enfrentamiento entre barras. La víctima fue identificada como Jonathan Leonel Borda y fue asesinado de un disparo en la sien... pic.twitter.com/qM3mPPpv2u - Doctor House (@Bobmacoy) July 31, 2023

FEROZ INTERNA EN LA BARRA DE LANÚS: UN HINCHA MUERTO



Luego de un cruce a tiros entre facciones de la hinchada, Jonathan Lionel Borda, quien había recibido un impacto de arma de fuego en la sien, murió hoy en el Htal. Narciso López. #urgente #barrabrava #Lanus pic.twitter.com/46wtulC3gc - POLICIALESONLINE (@PolicialesON) July 31, 2023