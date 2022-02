Um momento especial para Eriksen: "Está cá e está perfeito"

Médio dinamarquês cumpriu o primeiro treino no Brentford.

O dinamarquês Christian Eriksen estreou-se esta segunda-feira nos treinos do Brentford, da Premier League, e está mais perto do regresso aos relvados, depois do problema cardíaco que sofreu em junho do ano passado, durante o Euro'2020.

Através das redes sociais, o Brentford, 14.º classificado do campeonato inglês, divulgou fotografias do médio de 29 anos, primeiro a chegar ao centro de estágios do clube e, mais tarde, a participar no treino da equipa. "Está cá e está perfeito", lê-se nas páginas oficiais do emblema londrino nas redes sociais.

Eriksen, que vestirá a camisola número 21, vai atuar com um dispositivo (cardioversor desfibrilhador implantável) que é ativado imediatamente se o jogador voltar a sofrer um problema cardíaco.

Em 12 de junho de 2021, Eriksen sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, do Euro'2020, no Estádio Parken, em Copenhaga, e tem estado ausente dos relvados desde então.