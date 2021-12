Um momento especial para Eriksen 173 dias depois do grande susto

Médio dinamarquês voltou a treinar, nas instalações do Odense.

Christian Eriksen viveu um momento especial, depois do enorme susto protagonizado no Europeu. O médio internacional dinamarquês voltou a treinar, 173 dias após a paragem cardíaca na partida com a Finlândia.

Eriksen pisou o relvado do centro desportivo do Odense, tendo realizado alguns exercícios, inclusive com bola. "Eriksen está a treinar sozinho. É natural para ele, já que jogou aqui na sua juventude e mora aqui perto. Estamos muito contentes por poder oferecer-lhe instalações de treino", afirmou um porta-voz do clube dinamarquês.

Apesar de ter contrato com o Inter, Eriksen não pode atuar na Serie A, campeonato que não permite que jogadores com desfibriladores internos possam competir. Um possível regresso ao Ajax, onde já brilhou, chegou a ser noticiado.