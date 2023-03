"Um jogador melhor do que Saka neste momento? Só me lembro de Messi"

Tony Adams considera que somente o astro argentino está acima do extremo inglês na presente temporada.

Tony Adams, antigo capitão do Arsenal, considerou esta quinta-feira que Lionel Messi é o único jogador do mundo que tem estado num nível acima de Bukayo Saka na presente temporada, apontando que o extremo inglês dos gunners tem de vencer o prémio de Jogador do Ano em Inglaterra.

"Se há um jogador melhor [do que Saka] no futebol mundial neste momento, que também marque e crie golos, o único que me consigo lembrar é Lionel Messi. Bukayo está em brasas e é a razão de o Arsenal estar no topo da tabela. Erling Haaland pode estar a marcar centenas de golos pelo Manchester City e Marcus Rashford também está a ter uma época fenomenal no United. Mas Bukayo, sem margem para dúvidas, é o Jogador do Ano, porque ele foi o melhor jogador da Inglaterra no Mundial e tem sido o melhor jogador da equipa que tem oito pontos de vantagem na liderança da Premier League", defendeu, em declarações ao jornal The Sun.

O antigo central inglês, de 56 anos, admitiu ainda que está ansioso para que os gunners renovem com o extremo, cujo vínculo atual expira no final da próxima temporada, dizendo-se em choque por ainda nenhum tubarão europeu o ter tentado comprar.

"Quando o Manchester City pagou 100 milhões [de libras] para assinar com o Jack Grealish, há 18 meses, eu não consegui acreditar em como eles nem tentaram comprar Bukayo Saka. Até hoje estou chocado como o Arsenal tem conseguido aguentar um rapaz que já é dos melhores talentos do mundo. Espero que consigam amarrar Bukayo com um novo contrato de longa duração para que me possa deixar de preocupar. Tal como eu, ele é um londrino de nascença e um adepto do Arsenal que foi formado na academia e tem o clube no sangue. Mas mesmo que a direção dos gunners esteja muito confiante de que ele nunca irá deixar o clube, nunca deveriam tomar essa lealdade como garantida", avisou.

Saka, de 21 anos, tem sido uma das grandes estrelas do Arsenal na presente temporada, somando 13 golos e 10 assistências em 38 jogos disputados pelo atual líder da Premier League.