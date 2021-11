Um jogador do FC Porto e um regresso de peso aos convocados da Colômbia

Luis Díaz foi convocado para os próximos compromissos internacionais da Colômbia, bem como James Rodríguez, que regressa um ano depois. Uribe, a recuperar de lesão, não foi chamado.

James Rodríguez é a grande novidade na lista de convocados da Colômbia para os jogos frente ao Brasil e o Paraguai, referente à qualificação para o Mundial'2022. O avançado do Al-Rayyan, não era chamado desde novembro de 2020, num jogo em que os cafeteros perderam por 6-1 com o Equador.

O ex-FC Porto rumou ao Catar esta época, depois de perder espaço no Everton.

Falando do FC Porto, o avançado Luis Díaz, habitual presença nas convocatórias de Reinaldo Rueda, foi selecionado, ao contrário de Matheus Uribe. O médio está a recuperar de lesão - ontem ainda fez o aquecimento, mas acabou por ficar de fora do duelo com o Milan - e não vai poder ajudar a seleção colombiana.

À semelhança do que aconteceu na última paragem de seleções, Falcao também foi convocado.

A Colômbia defronta o Brasil a 11 de novembro e o Paraguai cinco dias depois.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: David Ospina (Nápoles), Camilo Vargas (Atlas), Andres Mosquera (Medellin);

Defesas: Daniel Munoz (Genk), Davinson Sanchez (Tottenham), Jhon Lucumi (Genk), Oscar Murillo (Pachuca), Yeimar Gomez (Seattle Sounders), Johan Mojica (Elche), William Tesillo (Leon), Yairo Moreno (Pachuca).

Médios: Gustavo Cuellar (Al Hilal), Wilmar Barrios (Zenit), Jefferson Lerma (Bournemouth), Sebastian Gomez (Nacional), Victor Cantillo (Corinthians), James Rodriguez (Al-Rayyan), Cuadrado (Juventus), Cristian Arango (Los Angeles FC), Yerson Candelo (Nacional).

Avançados: Diego Valoyes (Talleres Cordoba), Duvan Zapata (Atalanta), Falcao (Rayo Vallecano), Luis Díaz (Porto), Luis Muriel (Atalanta), Miguel Angel Borja (Grémio), Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), Roger Martinez (America).