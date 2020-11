Um incrível detalhe no relatório do árbitro que deu amarelo a Messi: saiba qual

Messi tirou a camisola depois de marcar um golo e exibiu uma outra camisola do Newell's Old Boys, homenageando, assim, Maradona. O árbitro da partida viu-se obrigado a dar amarelo e no relatório até detalhou qual a temporada em que aquele equipamento foi usado.

Depois de ter tirado a camisola para homenagear Maradona, Messi foi admoestado com o cartão amarelo, como ditam as regras, e o Barcelona até terá de pagar uma multa por isso. Mas há novidades sobre este 'caso'. Nesta segunda-feira, o jornal Marca revela o que escreveu o árbitro Mateu Lahoz no relatório do jogo entre o Barcelona e o Osaduna e há um pormenor que salta à vista.

O juiz espanhol até mencionou a temporada em que a camisola do Newell's Old Boys foi utilizada.

"Ao minuto 73, o jogador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres foi admoestado pelo seguinte motivo: por tirar a camisola, na sequência da marcação de um golo, mostrando uma nova camisola da equipa Newell's Old Boys, da temporada 93/94, com o dorsal número 10 nas costas", escreveu.