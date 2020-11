Um homem em grande destaque e Real caiu com estrondo em Valência

Soler fez um hat-trick em penáltis.

O Real Madrid foi este domingo goleado em Valência por 4-1, na nona jornada da I Liga espanhola de futebol, mas esteve a ganhar e acabou por cair à custa de um autogolo e de três penáltis.

O avançado francês Karim Benzema colocou os merengues na frente do marcador aos 23 minutos, com um remate potente à entrada da área, mas o Valência empatou através do primeiro de três penáltis a seu favor, aos 33, pelo médio Carlos Soler.

Ainda antes do intervalo, outro francês, o central Raphael Varane, num lance infeliz, consumou a reviravolta do Valência, aos 43 minutos,

Na segunda parte, a defesa madridista cometeu mais duas infrações passíveis da marcação de penálti, aos 54 e 63 minutos, tendo Carlos Soler cobrado as duas com a mesma competência da primeira, dando uma vitória robusta e surpreendente ao Valência.

O internacional português Gonçalo Guedes, a atravessar uma fase menos boa da sua carreira, não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o Valência subiu ao nono lugar, com 11 pontos, mas quem lidera, isolado, a Liga é a Real Sociedad, que recebeu e venceu este domingo o Granada, por 2-0, com 20 pontos, seguida do Villarreal, com 18, do Atlético Madrid (menos dois jogos), com 17, e do Real Madrid, com 16.

O lateral esquerdo Nacho Monreal, aos 22 minutos, e o médio Mikel Oyarzabal, aos 27, resolveram o desafio a favor dos bascos, mas ainda podiam ter chegado ao terceiro tento na segunda parte, caso o avançado Willian Jose (54) não tivesse desperdiçado uma grande penalidade.

Nos instantes finais, o central da Real Le Normand (86) recebeu ordem de expulsão e, já em tempo de compensação, o Granada também não conseguiu marcar da marca dos onze metros, com o Darwin Machis (90+5) a permitir a defesa a Remiro.

Os bascos lideram La Liga com mais dois do que o segundo colocado Villarreal, a atravessar momento de grande forma, e que foi hoje ao terreno do Getafe vencer por 3-1, enquanto o Granada, que hoje não contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, é quinto classificado, com 14.

Nos restantes jogos deste domingo, o Levante recebeu e empatou a uma bola com o Alavés, enquanto o Valladolid bateu o Atlético de Bilbau por 2-1, passou a somar seis pontos e deixou a lanterna vermelha em troca com o Huesca, que soma os mesmos pontos.