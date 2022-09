Inglaterra e Alemanha protagonizaram um grande jogo em Wembley, no fecho do Grupo 3 do principal escalão da Liga das Nações. A seleção inglesa chegou a estar com dois golos de desvantagem, deu a volta, mas permitiu o empate final (3-3), com Havertz a bisar. A equipa de Southgate desce para a Liga B, num grupo ganho pela Itália, que está na final four.