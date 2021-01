Um grande elogio a Abel Ferreira e o "sofá da sorte" de Marcos: "Agora não quero mudar"

EXCLUSIVO - Campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002 e um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, ex-guarda-redes Marcos rejeita favoritismo da equipa na final da Libertadores e, em entrevista a O JOGO, destacou o trabalho do técnico Abel Ferreira: "Grande percentagem da evolução deve-se a ele".

São mais de 500 jogos com a camisola do Palmeiras, único clube que defendeu em 20 anos de carreira. Títulos são muitos. Entre os quais, a última Taça Libertadores conquistada pelo Verdão, em 1999 - além da última taça do Mundo conquistada pela seleção brasileira, em 2002. Marcos, ou São Marcos para os brasileiros, é um adepto fervoroso do clube paulista. Figura bem-humorada, está sempre em destaque nas redes sociais, seja pelas brincadeiras com os rivais, ou pela exaltação à equipa do coração.