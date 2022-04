Um golo de Mitrovic dá vitória ao Fulham de Marco Silva

O internacional sérvio, que soma 38 golos em 39 partidas, apareceu em jogo, aos 73 minutos

Um golo do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic permitiu ao líder Fulham, treinado pelo português Marco Silva, vencer na deslocação a Middlesbrough (1-0), num desafio em atraso da 30.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o internacional sérvio, que soma 38 golos em 39 partidas, apareceu em jogo, aos 73 minutos, para dar o triunfo aos cottagers, que seguem na liderança isolada com 83 pontos, mais 11 do que o segundo colocado Bournemouth, que tem um jogo por disputar.

Já o Boro, com um jogo em atraso, é sétimo, com 62 pontos, a dois do Sheffield United, a primeira equipa em zona de acesso ao play-off de subida à Premier League.