Mattia Destro bisou no sábado, no encontro entre Génova e Hellas Verona, mas foi o segundo golo do jogador a chamar mais à atenção. Além da bela finalização, Destro marcou... com uma garrafa de água na mão. O jogo acabou por terminar empatado, 3-3. Veja o golo no "tweet" abaixo: