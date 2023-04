Um golo bastou para quebrar o ciclo vitorioso do Fulham de Marco Silva

Aston Villa venceu na ronda 33 da Premier League.

O Fulham, orientado por Marco Silva, viu esta terça-feira quebrada uma série de duas vitórias seguidas na Premier League, ao ser derrotado em casa do Aston Villa, por um golo sem resposta.

Com João Palhinha titular no meio-campo, a formação visitante sofreu ao minuto 21, quando Mings, defensor do Aston Villa, marcou e fixou aquele que viria a ser o resultado final do duelo da jornada 33.

O Fulham está no nono lugar do campeonato, com 45 pontos. Já a equipa treinada por Unai Emery ascende provisoriamente ao quinto posto, com 54.