Um golo bastou para o City vencer e subir ao pódio da Premier Lague

Triunfo frente ao Brighton, em jogo da ronda 18 do campeonato inglês.

Um golo solitário do avançado Phil Foden deu a vitória ao Manchester City, num encontro da 18.ª jornada da primeira liga inglesa de futebol, diante do Brighton (1-0), e consequente subida ao terceiro lugar.

Apesar do resultado magro no Estádio Etihad, em Manchester, a formação treinada pelo espanhol Pep Guardiola podia ter saído da partida com um resultado mais dilatado, tais foram as oportunidades desperdiçadas, uma delas pelos pés do extremo direito português Bernardo Silva, quando, aos 59 minutos, atirou com estrondo à barra.

Antes, mesmo em cima do intervalo, o inglês Phil Foden (44) marcou o único golo da partida, num remate rasteiro colocado, suficiente para o City, que hoje também teve no "onze" Rúben Dias e João Cancelo, garantir os três pontos.

No período de descontos, o guarda-redes Robert Sanchez derrubou o belga Kevin de Bruyne dentro da grande área, contudo, da marca de penálti, o recém-entrado Raheem Stering atirou para a bancada.

Com 32 pontos em 16 jogos realizados, os "citizens" ocupam o terceiro lugar, em igualdade pontual com Leicester e Everton, ambos com mais um desafio, mas, ainda hoje, podem ser "apanhados" pelo Tottenham, de José Mourinho, caso vença em casa o "vizinho" Fulham, num jogo em atraso da ronda 16.

A Premier League é liderada pelo Manchester United, com 36 pontos, mais três do que o campeão Liverpool.