Um golo a abrir e uma expulsão na derrota do Celta de Vigo

O Celta de Vigo continua a perder gás e desta vez cedeu, por 1-0, frente ao Getafe, que nos últimos seis jogos tinha quatro derrotas e dois empates, ficando agora os anfitriões com os mesmos 34 pontos do Valência, em posição de salvação.

O único golo da partida da 33ª jornada da liga espanhola surgiu logo aos três minutos, num penálti convertido pelo turco Enes Unal. O avançado português Gonçalo Paciência ainda foi lançado por Carvalhal aos 76 minutos, porém, volvidos dois minutos, o seu companheiro de equipa ganês Joseph Aidoo foi expulso e a missão dos galegos de resgatar pontos gorou-se.

O Celta é 13.º em La Liga, com 39 pontos, uma margem de cinco para a zona de despromoção.

Thierry Correia e André Almeida, por seu turno, foram titulares no intranquilo Valência, que não foi além de um empate caseiro 1-1 com o Villarreal, atrasando o submarino amarelo na luta pelos lugares de Champions.

O senegalês Nicolas Jackson, aos 62, marcou para os forasteiros, com o empate a surgir aos 72, pelo brasileiro Samuel Lino, ex-Gil Vicente.

O Valência segue logo acima da zona de despromoção, com 34 pontos, enquanto o Villarreal é quinto, com 54, a sete do quarto posto e com cinco de vantagem para o Betis, que tem um desafio a menos.