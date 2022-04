Um ex-galático garante Mbappé no Real Madrid: "Ele vem"

Roberto Carlos foi questionado por um adepto sobre o avançado francês do PSG e foi categórico na resposta

Uma das transferências mais badalas de 2022 ainda não é oficial mas é cada vez mais uma certeza: Kylian Mbappé para o Real Madrid. A "confirmação" foi dada esta quinta-feira pelo antigo jogador dos merengues e atual embaixador do clube, Roberto Carlos.

Num vídeo captado pelo utilizador da conta de Tik Tok "jeuguicetaa", Roberto Carlos foi questionado por um adepto sobre Mbappé no estádio El Sadar, palco do Osasuna, onde assistiu à vitória do Real por 1-2, respondendo de forma clara: "Ele vem".

Mbappé atravessa o último ano de contrato com o PSG e, caso não renove, poderá ingressar no Santiago Bernabéu no próximo verão, a custo zero.