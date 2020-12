Um ex-FC Porto que passou de de indispensável a substituto num mês

Extremo espanhol de 29 anos tem vindo a perder lugar no onze titular de Manuel Pellegrini.

Foi provavelmente a figura mais decisiva e importante para o Bétis no início da presente época, mas desde o final de novembro que tem vindo a perder fulgor na formação comandada por Manuel Pellegrini.

Cristian Tello, que soma até ao momento quatro golos em 15 jogos disputados pelo emblema de Sevilha esta temporada, já não é titular há quatro jogos consecutivos, e soam novamente os alarmes quanto à irregularidade apresentada pelo extremo.

Tello tem sido "vítima" do rápido crescimento de Aitor Ruibal e vê ainda Joaquín e Diego Lainez a competir com ele por um lugar nas alas, além de Guardado, que também ocupou o lado esquerdo do ataque em algumas partidas, de forma a ajudar o meio-campo.

Pellegrini, por seu lado, quer recuperar a melhor forma do antigo jogador do FC Porto, tendo em conta o difícil calendário que se avizinha, com vista a reencontrar o Tello desequilibrador que fazia a diferença no início do campeonato.