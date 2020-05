Um ex-Benfica questionado sobre alegado interesse: "Nem o Guadalajara me quer"

Espanhol tem sido associado ao Celta de Vigo.

O antigo jogador do Benfica, Nolito, agora ao serviço dos espanhóis do Sevilha, comandados por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, comentou o alegado interesse do Celta de Vigo num direto do Instagram, com muita boa disposição à mistura.

"Celta de Vigo? Nem o Guadalajara me quer", respondeu, quando confrontado insistentemente com o interesse do emblema espanhol.

De recordar que Nolito chegou ao Benfica na época 2011/12, tendo do acabado por ser cedido ao Granada a meio da época seguinte, não regressando ao emblema encarnado.

Esta temporada, aquando da suspensão, somava cinco golos marcados pelo Sevilha, em 20 jogos disputados. O avançado termina o contrato no final da época.