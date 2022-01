Um El Clásico fora de campo: Real Madrid e Barcelona disputam Azpilicueta

Internacional espanhol termina contrato com o Chelsea no verão e tem sido associado ao Barcelona, mas imprensa espanhola assegura que o Real Madrid intrometeu-se na luta pelo defesa

César Azpilicueta tem sido associado a um retorno a Espanha, de onde saiu para o Marselha em 2010, proveniente do Osasuna, com o Barcelona a ser o clube mais próximo de conseguir fechar a contratação do lateral direito, que também é capaz de atuar no centro da defesa.

O jornal espanhol Defesa Central garante esta sexta-feira que o Real Madrid intrometeu-se na corrida pelo defesa de 32 anos, com os merengues a verem uma boa oportunidade de negócio na vinda do experiente jogador, parte fundamental da conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea na temporada anterior.

Titular habitual nas escolhas de Thomas Tuchel esta época, César Azpilicueta fez três assistências em 27 jogos no Chelsea até ao momento.