Após apontar um hat-trick no triunfo sobre a Bolívia (3-0) e ultrapassar Pelé, tornando-se o melhor marcador de sempre entre as seleções sul-americanas, Lionel Messi e os companheiros da seleção argentina celebraram com os adeptos a conquista da Copa América. E foi aí que ficou mais uma imagem para a posteridade: o astro em lágrimas, perante os fãs argentinos. Veja o momento, abaixo.